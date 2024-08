​Tschan fait sa rentrée

Tahiti, le 7 août 2024 - À deux semaines de sa rentrée, le centre de danse Tschan ouvre de nouvelles filières et organise ses derniers stages.





Le centre de danse Tschan est en train de peaufiner les derniers détails de sa rentrée. Éric Goalard, désormais à la tête de l’institution a constitué son équipe d’enseignants pour l’année à venir. Tous sont diplômés d’État, “une première pour une école de danse au Fenua”, explique le directeur, qui est aussi enseignant dans plusieurs disciplines, comme la danse Jazz ou encore la danse en talons.



Mais cette rentrée n’est pas pour autant une reprise. L’école ne s’est finalement que très peu arrêtée pendant les vacances scolaires. Des stages ont été organisés comme le dernier en date qui se déroule en ce moment même avec Matthieu Barrucand, chorégraphe de comédies musicales issus de la danse à la carrière déjà bien remplie. “C’est une chance pour nous de l’avoir ici”, explique Éric Goalard. “Pendant deux semaines, il propose des stages pour les tout-petits, jusqu’aux adultes avec des ateliers chorégraphiques, un peu de jazz, de la danse contemporaine et de la comédie musicale.”



Une chance pour les élèves, mais aussi pour les nouveaux à qui le stage permet de découvrir aussi bien l’école que la danse dans sa globalité. Des stages qui déboucheront peut-être sur des inscriptions à l’année si les jeunes danseurs ont mordu à cette passion.



Deux semaines de découverte



Si la rentrée scolaire s’effectue la semaine prochaine, celle du centre de danse se fera la semaine suivante. Elle sera agrémentée de deux semaines de portes ouvertes au cours desquelles les danseurs, enfants comme adultes, pourront venir s’essayer aux différents cours proposés. Danse classique et contemporaine, hip-hop, talons, cours de yoga, de pilate, et autres, avec de nouveaux enseignants et de nouvelles idées. “En hip-hop par exemple, Juju nous rejoint. Il vient des All-in-one, s’est formé à la danse aux États-Unis et sera pluridisciplinaire en proposant des cours de break-dance, mais aussi du hip-hop debout avec du new style, du L.A., ou encore le breaking et le locking.”

Un nouveau style de coach

Un nouveau type de coach fait son entrée aussi cette année au centre Tschan, celui de neuro training. "On a un diplômé d'État en tant que psychomotricien avec un master II en neuro-training qui intègre nos effectifs", explique Éric Goalard. "Il aidera les étudiants de la classe Jeunes Ballets de faire le lien entre le cerveau et le corps. C'est à la pointe des dernières avancées en matière de science du corps. Grace à lui, on va améliorer l'efficience et la performance du corps. On va travailler ensemble lui et moi pour une approche de perfectionnement de la danse, sans blessure et la tête libre."

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 7 Août 2024 à 20:09 | Lu 168 fois