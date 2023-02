​Trois paquebots cette semaine à Papeete

Tahiti, le 5 février 2023 - Trois paquebots de croisière vont se succéder cette semaine sur le quai de Papeete jusqu'à jeudi soir. Au total, près de 1 500 passagers et membres d'équipages sont attendus en cinq jours.



Trois paquebots doivent faire escale cette semaine à Papeete, avec les éventuelles conséquences habituelles sur la circulation en centre-ville. Le premier est arrivé dimanche matin. Il s'agit de l'Amadea avec à son bord 618 passagers et membres d'équipage. Il repartira tôt mardi matin à 5 heures. Dans le même temps, le Seabourn Soujourn doit faire escale entre lundi matin à 7 heures et mardi soir à 18 heures, avec ses 450 occupants à bord. Enfin, l'Europa et ses 408 passagers et membres d'équipage suivra les deux navires avec une arrivée prévue mardi soir à 19h30 et un départ jeudi matin à 6 heures.