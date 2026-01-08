

​Travaux de nuit sur le front de mer de Papeete

Tahiti, le 28 janvier 2026 - Des travaux d'entretien des plantations qui bordent le boulevard Pomare jusqu'au rond-point de la Base marine sont programmés à partir de 20 heures, ce jeudi 29 janvier, jusqu'à 3 heures du matin.



La circulation sera difficile ce jeudi sur le front de mer de Papeete entre le rond point de la Base marine à Fare Ute et la piscine municipale de Tipaerui. Le Service des Parcs et Jardins et de la Propreté (SPJP) programme en effet une intervention, de 20 heures à 3 heures, pour l’entretien du gazon et des plantations sur le terre-plein et en bordure des voies de circulation.



Afin de mettre en œuvre ces travaux dans des conditions de sécurité optimales, il est recommandé aux automobilistes de faire preuve de la plus grande prudence et de respecter scrupuleusement les consignes de sécurité aux abords du chantier.

Rédigé par La rédaction le Mercredi 28 Janvier 2026 à 14:13 | Lu 87 fois



