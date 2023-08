​Toyota, fête ses 50 ans au fenua

Tahiti, le 6 août 2023 - Le groupe Nippon Automoto a célébré samedi les 50 années de présence de la marque Toyota en Polynésie française lors d’un événement organisé au parc Aorai Tini Hau de Pirae.



50 ans déjà, et une notoriété bien implantée en Polynésie. La société Nippon Automoto, distributrice de la marque Toyota en Polynésie française a célébré les 50 ans de son partenariat commercial avec la marque nippone lors d’une journée récréative, mêlant sports et divertissements, organisée au parc Aorai Tini Hau, samedi.



La journée sportive, détente et festive pour marquer le cinquantenaire de la collaboration commerciale a donné lieu à trois concerts au parc Aorai Tini Hau. Cet événement présidé par la P-dg du groupe Nippon Automotio, Narii Faugerat, entouré de son directeur, Lionel Foissac, et de l’équipe de Nippon Automoto a débuté dès 8 heures samedi. Les festivités ont été lancées avec les courses de va’a et les rencontres de beachsoccer. Au total 40 équipes de 6 se sont aussi affrontées lors de sprints sur 500 mètres en va’a en catégorie homme, femme et mixte. À terre, sur le terrain de beachsoccer, six équipes de 10 dont les meilleures du fenua étaient en lice.



En parallèle, rappelons que Nippon Automoto a mis en place une opération cartable, qui existe d’ailleurs depuis plus de 25 ans. Cette action caritative vise à équiper en matériel scolaire les enfants nécessiteux de Tahiti et de îles. Plus de 4 500 cartables ont d’ores et déjà commencé à être distribués à Paea, Mataiea et Papeari. L’opération est attendue prochainement aux Marquises.



Samedi cette journée anniversaire s’est achevée avec les trois concerts offerts au public avec à l’affiche, le groupe Pepena, une prestation de Tapuarii Laughlin avec Grace et Sabrina et enfin l’incontournable Nohorai. Un superbe final pour cette journée, qui a conquis plusieurs centaines de personnes.