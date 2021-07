​Toujours rien aux Marquises pour Tahiti Air Charter

Tahiti, le 8 juillet 2021 - Le conseil des ministres a approuvé un projet d’arrêté portant homologation des prix du billet d’avion à la société Tahiti Air Charter. Si la compagnie a déposé ses tarifs aériens pour le réseau inter-îles des îles Sous-le-Vent, les tarifs du réseau marquisien ne seront valables qu'à compter du démarrage de l’exploitation qui doit se réaliser avant la fin octobre.



Tahiti Air Charter a donc déposé ses tarifs aériens pour la période allant du 1er mai 2021 au 31 décembre 2021 pour le réseau inter-îles des îles Sous-le-Vent. Concernant l’exploitation du réseau inter-îles des Marquises, elle démarrera dès lors que Tahiti Air Charter aura obtenu l’ensemble des autorisations nécessaires de la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) à Paris. Les tarifs du réseau marquisien seront valables à compter du démarrage de l’exploitation qui, selon le compte rendu du conseil des ministres, "devrait intervenir entre le 28 mars et le 30 octobre 2021".