​Tirage difficile pour les clubs tahitiens en Ligue des Champions OFC

Tahiti le 10 décembre 2024. Le tirage au sort de la Ligue des champions masculine de l'OFC 2025 a été effectué mardi au Home of Football de l'OFC – Te Kahu o Kiwa à Auckland, en Nouvelle-Zélande.





L’équipe qui représentera la Polynésie hérite du groupe A dans lequel se situe aussi la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie et Fidji. Trois équipes forcément très difficiles à manœuvrer.



Trois équipes participeront à un tournoi de qualification 2025 de la Ligue des champions masculine de l'OFC, qui se tiendra aux Îles Cook du 8 au 14 février : le Royal Puma FC des Samoa américaines, le Vaipuna SC des Samoa et le Tupapa Maraerenga FC des Îles Cook pour accéder au groupe B qui est composé des représentants du Vanuatu, de Papouasie Nouvelle-Guinée et des Îles Salomon.



La Ligue des champions masculine de l'OFC 2025 se déroulera aux Îles Salomon, du 30 mars au 12 avril 2025.