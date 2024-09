​Tir chinois, le Tapura dénonce une expérimentation “calculée, ciblée et démonstrative”

Tahiti le 27 septembre 2024. Dans un communiqué publié vendredi sur ses réseaux, le Tapura huiraatira d’Édouard Fritch à, lui aussi, dénoncé le tir réalisé par la République Populaire de Chine en début de semaine.



“Cet acte vient signifier aux Polynésiens que nos îles, pourtant pacifiques, peuvent être menacées par la Chine”, écrit l’ancien président du Pays.



S’adressant au consul de Chine, Édouard Fritch poursuit : “Vous savez que tout acte décidé par un État a une signification et un objectif. La Chine se veut être une grande puissance mondiale et rien de ce qu’elle entreprend n’est le fruit du hasard. Cette expérimentation militaire est calculée, ciblée et démonstrative. […] La République Populaire de Chine affiche clairement ses intentions d’être en capacité de menacer nos îles”, conclut-il.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Vendredi 27 Septembre 2024 à 15:18 | Lu 472 fois