​Tarifs bancaires au Fenua : une amélioration toute relative

Tahiti, le 27 novembre 2024 - Le dernier rapport annuel de l’Observatoire des tarifs bancaires dans les Collectivités d’outre-mer , publié mardi par l’IEOM, constate une amélioration de la situation dans les collectivités françaises du Pacifique. Mais elle est liée a une hausse moyenne des tarifs hexagonaux.



Suite à son enquête annuelle auprès des établissements de crédit hexagonaux, le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) a publié 14 tarifs moyens pondérés, selon une méthodologie identique à celle de l’IEOM. Ces tarifs moyens dans l’Hexagone constituent des points de référence qui permettent d’enrichir l’analyse des tarifs moyens dans les collectivités françaises d’outre-mer, notamment celles du Pacifique.



Entre les mois de janvier 2023 et d’avril 2024, sur les 14 tarifs moyens hexagonaux, neufs sont en hausse, avec une évolution particulièrement marquée, en valeur réelle, pour les frais de tenue de compte (+138 francs, +5,8%) et la fourniture des trois cartes de débit : différé (+3,3%), immédiat (+3,2%) et systématique (+2,6%). Deux tarifs diminuent et deux sont stables.



Amélioration relative



Dans ce contexte d’évolution à la hausse des tarifs moyens hexagonaux, les Collectivités d’outre-mer (COM) du Pacifique présentent six tarifs inférieurs aux tarifs hexagonaux, cinq tarifs supérieurs, deux non significatifs et un égal. En Nouvelle-Calédonie et dans les îles de Wallis-et-Futuna, plus de la moitié des tarifs moyens pondérés sont inférieurs ou égaux à ceux de l’Hexagone (respectivement neuf et huit sur 14). En Polynésie française, six tarifs moyens sont inférieurs ou égaux aux tarifs hexagonaux et sept tarifs moyens sont supérieurs.



Tous les tarifs des COM voient leur écart relatif s’améliorer avec l’Hexagone, à l’exception de la carte à autorisation systématique qui reste pourtant inférieure dans les COM. Les cinq autres tarifs inférieurs à ceux de l’Hexagone voient leurs écarts continuer d’augmenter particulièrement pour la carte à débit immédiat (-140 francs). En ce qui concerne tous les cinq tarifs supérieurs dans les COM, ils se rapprochent des tarifs hexagonaux, essentiellement pour la carte à débit différé (-159 francs) et les frais de tenue de compte (-96 francs). Les frais de tenue de compte, tout en restant l’écart le plus important, (569 francs plus élevé dans les COM), n’ont jamais été aussi proches de l’Hexagone depuis le début de la collecte en 2014.



Seuls trois tarifs sur 14 continuent d’être supérieurs à l’Hexagone de plus de 80 francs, c’est le cas des frais de mise en place d’un mandat de prélèvement, des frais de tenue de compte et des commissions d’intervention par opération.



Rédigé par Jean-Pierre Viatge le Mercredi 27 Novembre 2024 à 15:48 | Lu 311 fois