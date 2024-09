​Soja en concert samedi soir à To’ata

Tahiti le 27 septembre 2024. Le groupe américain de reggae, SOJA, est arrivé jeudi soir pour un concert unique ce samedi place To’ata.





Le concert organisé par Sonia Aline Productions, Radio 1 et Tiare FM aura une première partie assurée par le groupe White Seeds, jeune groupe de reggae polynésien déjà présent sur la scène du Pacifik’o ou lors du Pacific Reggae Fest, des Fenua Live ou encore du Mémorial Bob Marley.



Depuis plus de deux décennies, le groupe américain de reggae SOJA, Soldiers of Jah Army, est le groupe incontournable de la scène reggae dans le monde.





Ses sonorités rythmées et envoutantes de leur musique traduisent une diversité musicale qui séduit des millions de fans dans le monde. SOJA enchante le public du monde entier avec sa vision fraîche et intemporelle du reggae roots, un son né de leur passion commune pour la musique.





Le groupe avait donné son premier concert à Tahiti en novembre 2019 et se disait très heureux vendredi de retrouver le public polynésien. « C’était un de nos meilleurs concerts » se rappelle le chanteur, Jacob Hemphill. « Tout le monde dansait, sans forcément connaître nos chansons. Tout le monde souriait. Il y avait de la joie, de la communion. »



Heureux d’être sur une île « à la très forte spiritualité », les musiciens de SOJA feront découvrir au public les meilleurs morceaux et peut-être aussi quelques surprises. Un album étant en préparation, pourquoi pas une nouveauté ?





Rendez-vous samedi soir, place To’ata pour le découvrir.





Ouverture des portes à 18h, et début du concert à 19h30.

Des billets encore en vente

Des billets pour cette soirée sont toujours en vente sur www.ticketpacific.pf, dans les magasins Carrefour Faa’a, Punaauia, Arue, Taravao et à Radio 1/Tiare FM à Fare Ute (frais web : + 100 francs/place achetée en ligne).

Une billetterie sera mise en place aussi le soir du concert.

La billetterie ouvrira à partir de 17h sur l’esplanade basse, à l’entrée de To’atā. Des billets pour cette soirée sont toujours en vente sur www.ticketpacific.pf, dans les magasins Carrefour Faa’a, Punaauia, Arue, Taravao et à Radio 1/Tiare FM à Fare Ute (frais web : + 100 francs/place achetée en ligne).Une billetterie sera mise en place aussi le soir du concert.La billetterie ouvrira à partir de 17h sur l’esplanade basse, à l’entrée de To’atā.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Vendredi 27 Septembre 2024 à 15:34 | Lu 158 fois