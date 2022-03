​Six mois de travaux sur la RT3 à Taiarapu-Est

Tahiti, le 26 mars 2022 – Le ministre des Grands Travaux, René Temeharo, informe les usagers de la route que les travaux de rénovation de la RT3 du PK 5 au PK 11 à Taiarapu-Est démarreront ce lundi pour une période de six mois.



Les travaux de rénovation de la RT3 du PK 5 au PK 11 dans la commune de Taiarapu-Est commenceront le lundi 28 mars pour une durée de six mois. Ils seront effectués de 6 à 17 heures. Dans le cadre de ces travaux, la circulation permanente sera modifiée et une signalisation temporaire sera mise en place et entretenue pendant toute la durée du chantier. Une "attention toute particulière" sera requise de la part des automobilistes, indique le ministre des Grands Travaux, René Temeharo, dans un communiqué diffusé vendredi.