​Salon du tourisme, les prestataires de Nuku Hiva se préparent

Nuku Hiva, le 3 septembre 2024 - Le salon du tourisme ouvrira ses portes vendredi au parc expo de Mama’o. Les prestataires des Marquises finalisent les préparatifs pour y participer. Le salon est pour eux un moyen de mettre en lumière leur activité et de proposer des séjours sur mesure.





Située à 1 500 km de Tahiti, l’île de Nuku Hiva aux Marquises est à 3 h 15 de vol depuis l’aéroport de Tahiti-Faa’a. La deuxième plus grande île de Polynésie en superficie après Tahiti compte une vingtaine d’hébergements : pensions de famille, locations saisonnières et un hôtel Relais et Châteaux. Les activités touristiques, quant à elles, sont tournées vers la nature : découverte des sites archéologiques, excursions dans des vallées luxuriantes, randonnées pédestres et équestres ou encore plongée sous-marine.





Même si le récent classement de plusieurs sites de l’archipel au patrimoine mondial de l’Unesco a mis en lumière les îles Marquises, le salon du tourisme reste un passage quasi obligé pour beaucoup de jeunes entreprises de la Terre des hommes. C’est le cas de Jeanne Teremihi Richard, dont la pension de famille Pitake lodge est la dernière en date à avoir ouvert ses portes dans le village de Taiohae.





“Il y a trois choses qui font que je viens au salon du tourisme”, explique Jeanne Teremihi Richard. “Je pense d’une part que les touristes susceptibles de venir en vacances aux Marquises seront contents de rencontrer les personnes qui vont les accueillir. Je me mets à leur place, c’est toujours rassurant d’arriver chez un visage familier. D’autre part, dans la mesure où je propose une gamme assez large d’hébergements, allant de la chambre double avec salle de bain partagée à la chambre familiale complète, en passant par la chambre double avec salle de bain privative, puis des options de repas ainsi que des excursions à travers l’île, c’est intéressant pour moi de rencontrer mes clients pour savoir ce qu’ils recherchent précisément afin de leur proposer un séjour sur mesure. Et la troisième chose, c’est que les tarifs des avions pour les Marquises sont d’ordinaire très élevés alors qu’ils sont intéressants pendant le salon. Il est donc plus simple en étant sur place de finaliser avec les clients un séjour complet : billet, hébergement, excursions.”



Du côté de la plongée sous-marine, l’île de Nuku Hiva compte deux unités. L’une, dirigée par Pipapo Curvat, ouverte il y a plus de 30 ans, est spécialisée dans la plongée professionnelle et scientifique. La seconde, Nuku Dive, dirigée par Julie Cherais, propose depuis un an des plongées d’exploration pour les touristes de tous niveaux, adultes et enfants à partir de l’âge de 8 ans.



Pour cette dernière, le salon représente un moyen de se faire connaître et de convaincre les visiteurs qui hésitent encore à franchir le pas d’un séjour basé sur l’activité plongée sous-marine à Nuku Hiva. “En effet, si je participe au salon du tourisme, c’est pour promouvoir la plongée aux Marquises, et en particulier à Nuku Hiva, parce que c’est une plongée qui est très différentes de celle des autres archipels de Polynésie”, précise Julie Cherais. “Ici, il n’y a pas de barrière récifale, on a essentiellement des tombants rocailleux. Nous avons des requins marteaux à festons qui viennent sur les stations de nettoyage. Et puis il y a de l’eau riche en plancton et qui par conséquent abrite beaucoup de raies mantas qui viennent se nourrir. Le fait d’être présente sur le salon me permettra d’expliquer cela aux visiteurs et de leur proposer aussi, pourquoi pas, de passer des niveaux de plongée aux Marquises puisque je propose aussi de la formation. Je travaille avec tous les hébergements de Taiohae, donc il sera facile sur le salon de concocter des séjours de A à Z.”



Ainsi, Jeanne Teremihi Richard et Julie Cherais feront partie de la trentaine d’exposants qui occuperont les stands réservés aux six îles de l’archipel des Marquises au salon du tourisme du 6 au 8 septembre prochain au parc expo de Mama’o.