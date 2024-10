​Rimatara, le corps de la jeune fille disparue retrouvé sur la plage

Tahiti le 30 octobre 2024. Le corps de la jeune fille de 11 ans, Punahei, disparue en mer dimanche dernier à Rimatara après le chavirage du bateau sur lequel elle se tenait avec son père, a été retrouvé. Une information de nos confrères de TNTV.





Selon nos confrères de TNTV, la fillette a été retrouvée ce mercredi vers 9 heures 15, sur une plage proche de la passe Est de l’île. Une conductrice en voiture aurait repéré le corps et prévenu les autorités.



La fillette de 11 ans, tombée en mer à Rimatara ce dimanche, n'a pas encore été retrouvée. Les conditions de mer et la nuit ont forcé les autorités à suspendre les recherches. Elles reprendront lundi matin.



Dimanche 27 octobre, en matinée, le Centre Opérationnel de la Gendarmerie (COG) avait été informé du chavirement d’une embarcation à l’extérieur du récif, côte Est de Rimatara, avec deux personnes à bord.



Le Tavana avait sollicité l’ensemble des moyens disponibles composés de patrouilles de pompiers et de gendarmes, ainsi que de nombreux volontaires pour effectuer une battue sur l’île et sur le lagon pour retrouver la jeune fille portée disparue, pendant que le JRCC Tahiti engageait des moyens aériens, dont l’hélicoptère Inter-Administration « Dauphin » ainsi qu’un aéronef des Forces Armées de Polynésie française « Gardian ».