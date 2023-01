​Retour sur les faits divers de 2022

Tahiti, le 9 janvier 2023 – Tahiti Infos revient sur les faits divers qui ont marqué l'année écoulée avec, notamment, l'infanticide prémédité survenu à Mahina le 30 octobre et la crue dans la Papeno’o qui a coûté la vie à une femme enceinte de 34 ans et à trois enfants, le 6 novembre dernier.



4 janvier : Un quadragénaire et sa nièce de cinq ans se noient dans la vallée de Papeno’o à la suite d'une brutale crue de la rivière liée à de fortes précipitations.



25 janvier : Une bagarre éclate en plein centre-ville de Papeete sur fond de trafic de stupéfiants. Des coups de feu, du calibre 12, sont tirés. Plusieurs individus sont interpellés.



14 février : Le corps sans vie d'un homme de 48 ans, employé dans un hôtel, est retrouvé à son domicile de Maharepa à Moorea. L'individu, qui a été poignardé à plusieurs reprises, gît sur sa terrasse. Une enquête est ouverte pour homicide volontaire et confiée aux militaires de la section de recherches de Papeete. L'auteur des faits est toujours activement recherché par les gendarmes.



18 mai : Un homme de 53 ans meurt au PK 28, à Tiarei, lors d'une bagarre avec un homme de 30 ans. Mis en examen pour meurtre, l'individu est placé en détention provisoire. Des témoins de la scène ont indiqué aux enquêteurs qu'il avait continué à porter des coups de pied à la victime alors que cette dernière était à terre, inconsciente.



19 juin : Un violent incendie ravage une habitation dans la commune de Patio, à Taha'a. Un homme de 25 ans et une femme de 28 ans sont grièvement brûlés. Pris en charge et hospitalisés, les deux jeunes gens décèderont quelques jours plus tard des suites de leurs blessures. Malgré l'ouverture d'une enquête, l'on ignore encore les circonstances exactes dans lesquelles le drame a eu lieu.

27 juin : Un impressionnant incendie, dont on ignore la cause, se déclare dans les hauteurs de Miri sans menacer aucune habitation. L'endroit étant difficilement accessible, les pompiers prendront plusieurs heures pour parvenir à maîtriser le feu.



27 septembre : Un homme de 54 ans, déjà bien connu de la justice pour avoir été condamné à plusieurs reprises, se présente à la banque de Tahiti de Fare Tony. Il demande de l'argent à la guichetière de l'agence et lui indique qu'il a une arme blanche dans son sac. Il est finalement calmé par les employés de l'agence avant l'arrivée des policiers. Jugé le 27 décembre, il est déclaré irresponsable sur le plan pénal.



9 octobre : Un homme de 48 ans tue sa mère par strangulation au domicile familial situé sur le plateau du Belvédère à Taravao. Selon ses proches, l'homme se trouvait dans un grand état de détresse psychologique.



30 octobre : Un homme de 41 ans, employé dans une grande surface, tue son fils de 3 ans par strangulation dans le quartier Pugibet, à Mahina. Selon le procureur de la République, l'individu, qui a été mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire, a commis un infanticide prémédité. Il souhaitait se séparer de sa compagne et se donner la mort après avoir tué son enfant.



2 novembre : Un lycéen de 15 ans se donne la mort par pendaison à Nuutania 24 heures après avoir été mis en examen pour tentative de meurtre. Le 10 octobre, le mineur s'était introduit dans l'enceinte du collège Henri Hiro et avait profité d'un mouvement d'élèves durant l'interclasse de 14 heures pour porter un coup de couteau dans le dos d'un collégien d'une classe de 4e. Il avait ensuite tenté de s'échapper, mais avait été rattrapé et ceinturé par un personnel de l'établissement et remis aux forces de l'ordre.



6 novembre : Une femme enceinte de 34 ans ainsi que trois enfants sont emportés dans leur véhicule alors qu'ils traversaient un barrage dans la vallée de Papeno’o. Malgré d'intenses recherches menées durant plusieurs jours, les corps des victimes n'ont pas été retrouvés.



16 novembre : Peu avant 15 heures, un incendie survient au premier étage du bâtiment 7 de la cité Grand à Pirae. Quatre appartements sont détruits dont un en totalité. Quarante-deux personnes doivent être relogées à l'église Sainte-Trinité de la commune.









Rédigé par Garance Colbert le Lundi 9 Janvier 2023 à 06:33 | Lu 612 fois