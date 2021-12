​Reprise des vols Aircalin

Tahiti, le 1er décembre 2021 - La compagnie aérienne Aircalin a annoncé la reprise de ses vols après 20 mois de suspension. Un nouveau programme de vol adapté aux réouvertures des frontières a été présenté, il concerne les routes Nouméa/Papeete, Nouméa/Tokyo et Nouméa/Sydney.



Le gouvernement calédonien a annoncé la réouverture des frontières ce mercredi, alors qu'elles étaient fermées depuis le 1er avril 2020. La compagnie Aircalin a quant à elle annoncé dans un communiqué mercredi la reprise de ses vols après 20 mois de suspension.



Le nouveau programme de la compagnie aérienne calédonienne, valable jusqu'au 26 mars 2022 a été établi en fonction de la réouverture des frontières. Ainsi, les vols réguliers depuis Nouméa reprennent sur trois destinations principales : Papeete, Tokyo et Sydney.



La liaison Nouméa/Papeete reprend sur la base d'une rotation par semaine. Les vols entre Nouméa et Tokyo s'effectueront à une fréquence entre 3 et 6 rotations hebdomadaires, ils permettront aux passagers de rejoindre l'Europe en passant pas le Japon. Il y aura deux rotations par semaine entre Nouméa et Sydney mais un seul vol sera ouvert à la vente aux personnes possédant un passeport australien (les frontières étant toujours fermées), l'autre sera réservé au cargo et évasans.



La compagnie précise qu'elle a développé un d’un programme dédié à la sécurité sanitaire de ses opérations intitulé Aircalin Fly Care. Pendant le vol, le port du masque est obligatoire, le service à bord a été adapté afin de réduire au maximum les manipulations et interactions, les appareils et cabines sont désinfectés selon un protocole renforcé et l 'air à bord des appareils est renouvelé toutes les trois minutes avec une élimination des virus de l’ordre de 99,97%.