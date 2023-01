​Quelles écoles ont annoncé leur fermeture demain

Tahiti, le 30 janvier 2023 – La liste, non encore exhaustive et régulièrement mise à jour, des établissements scolaires de Tahiti et Moorea ayant déjà annoncé leurs fermetures à l'occasion du mouvement de grève de mardi contre la réforme nationale des retraites.



En raison d'une forte mobilisation attendue lors de la deuxième journée de grève contre la réforme nationale des retraites, plusieurs maires et mairies des communes de Tahiti et Moorea ont pris des arrêtés de fermetures d'écoles ou relayé les annonces de fermetures d'établissements scolaires pour la journée de ce mardi 31 janvier. Récapitulatif non-exhaustif des premiers établissements à avoir communiqué leur situation lundi, à la veille du mouvement de grève.



À Papeete, les écoles maternelles Heitama, Raitama, Tamanui et Ui Tama, les écoles élémentaires Paofai, Pinai et To’ata et les groupes scolaires Hiti Vai Nui / Vaitama, et Mamao / Tamatini seront fermés. À Faa'a, toutes les écoles publiques du premier degré seront fermées, sauf le CJA. Soit les écoles de Ruatama, Pamatai, Farahei cycle1, Farahei cycle2 et Farahei nui cycle3, Verotia, Vaiaha, Heiri, Piafau, Teroma maternelle et Teroma élémentaire. À Punaauia, le maire a pris un arrêté pour fermer l’ensemble des écoles publiques du premier degré. À Pirae, l'ensemble des écoles publiques du 1er degré de la commune seront fermées. Le maire a également pris un arrêté de fermeture temporaire des établissements scolaires publics primaires Val Fautaua, Pirae Taaone, et Tuterai Tane, ainsi que l'école maternelle de Tuterai Tane. À Arue, la tavana a pris la écision de fermer les écoles Tamahana, Ahutoru et Erima. À Taiarapu-Est, toutes les écoles publiques du premier degré, c’est-à-dire Ohi Teitei et Hei Tama Here de Afaahiti, Ahiti Tera de Faaone, Reiatua Hélène Auffray de Pueu, Raiarii Tane et Hui Tama de Tautira seront fermées. De l'autre côté de la Presqu'île à Taiarapu-Ouest, l'ensemble des écoles maternelles et primaire de Toerefau-Haitama à Toahotu, Potii à Vairao et Ahototeina à Teahupo'o seront fermées. Enfin à Moorea, le maire a pris un arrêté de fermeture pour les écoles maternelle et élémentaire de Paopao, primaires de Teavaro et Afareaitu. En revanche, les écoles de Maatea, Haapiti, Maharepa, Papetoai, Maiao et le CJA de Moorea accueillerons les élèves aux horaires habituels. Les collèges de Afareaitu et Paopao et le lycée de Opunohu restent également ouverts.