​Propos polémiques de Sylvana Tiatoa - Des propos « indignes et inacceptables » pour Ia ora te nuna'a

Tahiti le 28 mai 2024. A son tour, dans un long communiqué, le parti de Teva Rohfritsch, Ia Ora te nuna’a, revient ce mardi sur les propos de la représentante Tavini Sylvana Tiatoa dans l’hémicycle la semaine dernière.





En séance, l’élue avait émis des doutes sur les financements alloués à l’hôpital du Taaone, critiquant la gestion et surtout la médecine pratiquée. “Le problème de la politique sanitaire de notre pays, c'est qu'on ne s'est jamais préoccupé de la culture de ce peuple et de son identité. Les Polynésiens ont été soignés comme s'il s'agissait d'Européens. Aujourd'hui, aucun médicament ne soigne vraiment les personnes, les traitements ne sont pas faits pour soigner, mais pour soulager la souffrance du peuple. C'est pour cela que chaque année, l'hôpital est déficitaire », avait-elle déclaré.



Des propos qui ne passent pas pour Teva Rohfritsch qui dénonce des propos « indignes et inacceptables. » « C’est une fois de plus une démonstration claire du racisme et de l’inconsistance criante de certains élus Tavini à l’assemblée », écrit le Ia ora te nuna’a. « Ce discours est indigne car insultant pour tout le personnel médical au chevet des malades et accidentés du Fenua, hospitalisés ou en traitement. »



« Ce discours est dangereux car relève de la mise en danger d’autrui en invitant les Polynésiens à se détourner du système de santé en place », poursuit le communiqué. « Comment peut-on affirmer de telles sottises publiquement sans aucune réaction du président de l’assemblée de la Polynésie française, du ministre de la Santé ou du président de la Polynésie française », s’interroge Teva Rohfritsch.



Le parti conclut en demandant « des éclaircissements publics du Tavini sur ce sujet » et appelant les Polynésiens « à la plus grande vigilance. »

