​Progression de la dengue, baisse de la coqueluche

Tahiti le 23 décembre 2024. En cette fin d'année, le Bureau de veille sanitaire constate une baisse du nombre de cas de coqueluche, mais une augmentation du nombre de cas de dengue.





La semaine dernière, 54 nouveaux cas de dengue ont été rapportés au bureau de veille sanitaire. Le nombre total de cas déclarés est de 508 depuis le début de l’épidémie signalée. Une tendance de l’incidence à la hausse est observée aux iles-sous-le-vent (ISLV) et aux Tuamotu (TG), malgré un taux de positivité en baisse, restant cependant autour de 40%.



Deux nouvelles hospitalisations de moins de 48 heures ont été rapportées aussi. Depuis le début de l’épidémie, aucun cas sévère ni décès n’ont été notifiés au BVSO.



Concernant la coqueluche, 22 nouveaux cas ont été rapportés. Parmi eux, 20 cas ont été prélevés ou résident à Tahiti, 1 à Raiatea et 1 à Raroia. Ce premier cas sur l’île de Raroia se déplace régulièrement sur l’île de Tahiti, il ne s’agit donc pas d’un cas autochtone.

Parmi les cas rapportés en S50, 2 sont des nourrissons de moins de 12 mois, 4 sont des enfants entre 1 et 4 ans, 7 sont des personnes entre 5 et 19 ans, 9 ont entre 20 et 79 ans. et0aucun n’a plus de 80 ans. S50.



La coqueluche continue de circuler activement à Tahiti, mais également aux Îles-Sous-le-Vent et sur certaines îles des Tuamotu.

Parmi l’ensemble des cas investigués depuis le début de l’épidémie, 18 personnes ont nécessité une hospitalisation, dont 14 nourrissons âgés de 12 mois ou moins. Un décès chez un nourrisson a été rapporté en S46.



Cependant une tendance à la baisse de l’incidence globale semble se confirmer sur les 2 dernières semaines, ainsi que du taux de positivité (10,4%), suggérant un début de décroissance de l’épidémie.