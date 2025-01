​Plusieurs évacuations sanitaires urgentes en Casa des forces entre le 5 et le 7 janvier

Tahiti le 9 janvier 2025. Entre le 5 et le 7 janvier 2025, l’avion CASA de l’Armée de l’Air et de l’Espace de l’escadron de transport 82 (ET82) Maine des forces armées en Polynésie française (FAPf) a effectué 3 évacuations sanitaires à Raiatea, Puka Puka et Pukarua.





Ces opérations, coordonnées par le haut-commissariat de la République en Polynésie française, ont nécessité une collaboration interservices rigoureuse entre, notamment, les FAPf pour les moyens aériens et les services du SAMU du centre hospitalier de Polynésie française (CHPf) pour l’évaluation de l’état de santé, la prise en charge des patients par les médecins et infirmiers ainsi que le transfert de l’aéroport à l’hôpital.



Le 5 janvier en soirée, le centre des opérations maritimes de Tahiti mobilisait l’avion CASA et une équipe médicale du CHPf pour évacuer un nourrisson prématuré en couveuse à Raiatea



Le 6 janvier, un homme nécessitait une prise en charge médicale urgente à Puka Puka. Le centre des opérations a alors déclenché l’hélicoptère Dauphin de la flottille 35F de la Marine nationale et une équipe médicale pour cette mission à Puka Puka. Compte tenu des distances, le CASA a rejoint le Dauphin à Fangatau pour finaliser l’acheminement à Tahiti



Le 7 janvier, le centre des opérations de Tahiti déclenchait l’avion CASA pour effectuer une évacuation sanitaire d’une enfant de 3 ans accompagnée de sa maman et d’un homme de 30 ans qui nécessitaient une assistance médicale à Pukarua.



Ces interventions urgentes et complexes, réalisées dans des conditions exigeantes, illustrent l’engagement et la réactivité de l’ensemble des acteurs au service de la santé des Polynésiens.

Rédigé par D'après communiqué le Jeudi 9 Janvier 2025 à 16:33 | Lu 210 fois