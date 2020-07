​Plébiscite très vert pour Joseph Kaiha

Ua Pou, le 7 juillet 2020 - Suite au second tour des municipales du 28 juin, les 19 élus de Ua Pou se sont réunis pour le premier conseil municipal de ce nouveau mandat. Majoritairement vêtus de vert, couleur de la liste Te Vakamateinaa o Ua Pou (52% des suffrages au second tour), les élus ont reconduit Joseph Kaiha au poste de premier magistrat.



Outre l'élection du maire, a eu lieu celle de ses adjoints, des délégués et suppléants qui siègeront à la Codim (Communauté de communes des îles Marquises), du correspondant communal délégué à la défense de Ua Pou ou encore des membres des différentes commissions inhérentes à la vie de l’île.



À 8h44, c’est à l’unanimité, avec 17 votes en faveur et 2 votes blancs que “Teve”, Joseph Kaiha, est réélu maire de la commune de Ua Pou pour la quatrième fois consécutive.

C’est donc un conseil composé de 15 membres de la liste arrivée en tête avec comme nouveauté pour cette mandature de six ans, quatre sièges pour l’opposition. Trois sièges octroyés à la liste de Marielle Kohumoetini, arrivée deuxième, et un siège pour Ady Candelot, tête de la troisième liste.



Le maire a pris un moment pour expliquer l’importance de la Codim, organisme communautaire œuvrant à la défense des intérêts de l’archipel des îles Marquises en mutualisant les moyens administratifs et juridiques. C’est la première communauté de communes créée en Polynésie, en 2010. Le principe fonctionne grâce à une dotation forfaitaire de l’État, mais également grâce à la participation financière de chacune des six communes marquisiennes.



Au menu de la Codim ces dernières années : l’inscription des Marquises au patrimoine de l’Unesco, la nouvelle concession énergétique, les transports et échanges interinsulaires ou encore le volet économique en défendant les intérêts de l’archipel auprès du Pays pour, à terme, arriver à un transfert de compétences concernant par exemple le développement du secteur primaire, du tourisme ou la gestion des affaires sociales.



Lors de son discours de remerciement, le maire a insisté sur le fait qu’il était important d’œuvrer de concert afin de travailler pour l’intérêt général de la population de l’île, en laissant les différends politiques de côté. Il a ainsi invité les deux femmes menant les listes de l’opposition à prendre la parole pour clore la séance, juste avant de convier la population de l’île à un cocktail de remerciement pour avoir participé activement à l’élection de leurs représentants.