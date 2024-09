​Pirae organise ses olympiades sportives

Tahiti, le 11 septembre 2024 - Tournoi multisports interquartiers organisé tous les deux ans, les Jeux de Pare Nui ont été organisés en septembre 2022 pour la première fois. Ils sont reconduits cette année du 14 au 21 septembre.





Les Jeux de Pare Nui (JPN), issus des orientations de la politique jeunesse de la commune de Pirae, sont le fruit d’une démarche partagée par l’ensemble des partenaires institutionnels et associatifs de Pirae pour répondre aux attentes de la jeunesse en matière d’offre de loisir, dont l’intérêt principal relève d’un programme de “prévention de la délinquance et de la lutte contre l’oisiveté”.





Ainsi, une année sur deux, les JPN, événement sportif communal exclusivement dédiée à la participation des administrés de Pirae parmi les sportifs âgés de 16 à 40 ans, sont institués dans le programme des manifestations de Pirae lors de la semaine de vacances de septembre. En alternance avec l’autre événement dit plus populaire et familial, les jeux Intervilles de Pirae.





Ce tournoi multisports interquartiers reprend ainsi les grands principes d’élever les nations par les valeurs du sport lors des Jeux olympiques. Ces JPN sont les olympiades sportives de Pirae qui rassemblent durant une semaine complète sa jeunesse, ses sportifs des quartiers et avec eux, les arbitres qualifiés des clubs locaux et les familles de leurs quartiers autour des valeurs du sport : fierté sportive, solidarité et respect.





Les Jeux de Pare Nui sont l’occasion de repositionner les jeunes au centre des attentions afin de les considérer en tant qu’acteurs de notre société, de la vie de la cité. Les objectifs de ces Jeux sont de développer la mixité sociale et démocratiser la pratique sportive, encourager le développement des valeurs sportives telles que la confiance en soi, l’estime de soi et le dépassement de soi, valoriser la jeunesse et repositionner les jeunes au centre des préoccupations ou encore soutenir la promotion des femmes dans le sport, à tous les niveaux et dans toutes les structures, dans le but de mettre en œuvre le principe de l’égalité entre hommes et femmes.





La deuxième édition des Jeux de Pare Nui se déroulera du 14 au 21 septembre. L’inscription a été ouverte aux sportifs résidents de Pirae âgés de 16 à 40 ans. La constitution des équipes sportives s’organise dans le secteur géographique de résidence afin de définir une appartenance, il est demandé à chaque sportif de porter les couleurs de son comité de gestion duquel il est issu, les quartiers sont ainsi regroupés par zones : Taaone, Nahoata, Hamuta et Fautaua.





Le défi sportif prévoit quatre disciplines : le va’a, le volley-ball, le football et l’athlétisme.