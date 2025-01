​Pénurie de diesel à Ua Pou

Ua Pou, le 17 janvier 2025 - Petit vent de panique à Ua Pou. La seule pompe à gasoil de l’île est à sec. Le Taporo 9 ayant été victime d’une avarie technique le lendemain de son départ de Papeete, il a été contraint de faire demi-tour. Il n’y aura finalement qu’un jour de retard pour Ua Pou.





En temps normal, l’île de Ua Pou, aux Marquises, est approvisionnée en hydrocarbures par le Taporo 9 et l’Aranui 5, mais comme habituellement à cette période de l’année, ce dernier est en carénage depuis mi-décembre et ne reprendra ses rotations que fin février. Le Taporo 9, lui, est parti comme prévu mardi 14 janvier de Papeete, mais confronté à une mauvaise météo aux Tuamotu et victime d’une avarie technique, il a dû faire demi-tour vers Tahiti sans savoir quand il allait pouvoir repartir.



La nouvelle est arrivée au compte-gouttes chez quelques habitants de Ua Pou qui se sont empressés d’aller faire le plein de leurs voitures et remplir des jerricanes de secours. “Les gens ont commencé à arriver hier pour faire leurs réserves et ce matin, on n’avait plus rien”, expliquait vendredi l’employée qui travaille dans le seul magasin de l’île qui est habilité à vendre du diesel.



Un seul jour de retard



Finalement, la bonne nouvelle est tombée samedi matin : le Taporo a pu repartir et sera à Hakahau mercredi au soir, soit un jour plus tard que prévu. Ce petit retard engendre quand même quelques déconvenues car le magasin et les services publics sont habitués à commander les quantités en fonction des rotations des bateaux.



Pour le petit magasin de Hakahau, ça gravite autour des 20 000 litres par toucher de l’Aranui. Les autres gros postes de besoin en hydrocarbures sont la centrale électrique et ses 50 000 litres de capacité en mazout gérée depuis l’année dernière par EDM (Électricité des Marquises) ; la commune et sa petite vingtaine de véhicules dont quelques engins lourds de travaux, un camion pompier et plusieurs véhicules de services et enfin, les travaux publics et leurs dizaines de poids lourds et véhicules de service.



Après la pénurie de début 2024, pour laquelle les services du Pays avaient pris les devants en prévenant les administrations des îles et en dépêchant le Tahiti Nui pour un ravitaillement de secours, cette année, la commune de Ua Pou a pris ses dispositions afin de ne pas être prise de court. La centrale électrique a quant à elle dû solliciter le soutien de la Codim par le biais de la navette administrative Kaoha Tini, qui lui livrera 3 000 litres de mazout lundi pour pallier le léger retard et éviter une panne générale d’électricité.



Pour le moment, il faut à peu près 2 000 litres de gasoil par jour pour fournir l’île en électricité et il n’est prévu de commencer à installer des panneaux solaires qu’à partir de 2027. Avec une nette augmentation du parc automobile sur l’archipel dû à l’essor ces cinq dernières années des véhicules de location et des VMT (véhicules motorisés touristiques), des nouvelles constructions ainsi que l’arrivée des deux navettes administratives, Pétropol s’est doté en mars 2024 de deux cuves supplémentaires de 50 000 litres installées au port de l’île de Nuku Hiva qui, elle, ne souffre pas de pénurie. Hiva Oa, par contre, est également confrontée à une pénurie de gasoil pour les particuliers.