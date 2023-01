​Pêche dans la ZEE : “Aucune infraction n’a été relevée depuis de nombreuses années”

Tahiti le 18 janvier 2022 – À l'occasion de ses vœux aux autorités du Pays et de l'État mardi soir, le contre-amiral Geoffroy d’Andigné a assuré que “la ZEE est bien surveillée” et “qu'aucune infraction n’a été relevée depuis de nombreuses années”.



Le commandant supérieur des forces armées (Comsup) en Polynésie française, le contre-amiral Geoffroy d’Andigné, a adressé ses vœux aux corps constitués, les autorités du Pays et de l'État, lors d’une réception qui s’est déroulée au cercle mixte de Taaone mardi soir. L’occasion de faire un bilan de l’année écoulée et surtout d’évoquer les perspectives pour 2023. Le Comsup est notamment revenu sur le rapport de forces qui semble s'instaurer au plan international comme nouveau moyen de “règlement de contentieux” et qui signe un “retour de la loi du plus fort”. Dans le conflit en Ukraine “c’est la loi du plus fort qui cherche à s’exprimer par les conflits et les combats”, analyse le haut gradé. “C’est un risque qu’on pourrait imaginer se développer dans d’autres endroits du monde”. Selon le contre-amiral également, même si “la menace nucléaire” n’a jamais été explicitement évoquée, “certaines allusions ont pu être faites et c’est évidemment très inquiétant”.



Lundi, trois Rafales ont été déployés depuis le pont d’envol du porte-avions Charles de Gaulle vers l'océan Indien. Particularité, ces trois avions de combat sont actuellement sous le commandement opérationnel du contre-amiral Geoffroy d’Andigné. Les appareils ont pu effectuer un vol de plus de 4 000 kilomètres avec le concours d’un avion ravitailleur –type MRTT– pour atteindre Singapour. “Nous avons cette capacité (…) de projeter une force dans la zone Pacifique ou asiatique”, insiste le Comsup. Leur mission à Singapour devrait durer une dizaine de jours. Autre point, le contre amiral souligne qu’en 2023, les forces françaises basées en Polynésie, et plus précisément la frégate Prairial ainsi qu’un Gardian de la 22 S, participeront au contrôle de l’embargo contre la Corée du Nord depuis le Japon.



Plus léger du côté des annonces, le groupe école d’application des officiers de marine, composé du porte-hélicoptère amphibie Tonnerre et de la frégate Surcouf, avec à leur bord 147 officiers en formation, en provenance de la Nouvelle-Calédonie, sera au fenua au mois de mai prochain pour une escale de quatre jours à l’occasion de son tour du monde. “On aura la grande joie de les accueillir”, s'est réjoui Geoffroy d’Andigné.



Aucune infraction relevée depuis longtemps



Sujet toujours très commenté au fenua, le contre-amiral assure également que les navires de pêche étrangers sont en permanence suivis par des moyens d’identification automatiques entre autres satellitaires. “Dès que nous détectons des choses anormales, on déclenche des patrouilles aériennes et on vérifie qu’il n’y a effectivement pas de navires qui naviguent sans être détectés et identifiés”. Il souligne le fait “qu'aucune infraction n’a été relevée depuis de nombreuses années et que la ZEE est bien surveillée”. Une donnée résolument “porteuse d’avenir” pour la ressource, notamment halieutique, au fenua.