​Partenariat renforcé avec le RSMA

Tahiti le 30 octobre 2024. Éric Spitz, haut-commissaire de la République en Polynésie française, Moetai Brotherson, président de la Polynésie française, et le colonel Frédéric Gerlinger, chef de corps du régiment du Service militaire adapté de Polynésie française, ont signé lundi la convention cadre État-Pays relative au Régiment du service militaire adapté en Polynésie française (RSMA-Pf) pour la période 2024-2026.





Signée et renouvelée depuis 2006, cette convention est l’occasion de renforcer la coopération déjà existante entre le RSMA-pf et les différents partenaires institutionnels qui œuvrent dans le domaine de la formation et de l’insertion professionnelle.



Elle réaffirme par ailleurs l’engagement des parties à soutenir la construction du site de la compagnie de Hao, qui comprendra un écolodge pédagogique et dont les travaux devraient débuter prochainement.



En 2023, le RSMA-Pf a accueilli et formé 620 nouveaux volontaires stagiaires, âgés de 18 à 25 ans, qui ont bénéficié d’une formation pré-qualifiante sur les 33 formations dispensées.



S’ajoutent aux volontaires stagiaires, plus de 180 volontaires techniciens, formés et diplômés, venus chercher une première expérience dans des fonctions de chef d’équipe ou de soutien.



En 2023, plus de 90% de volontaires stagiaires se sont insérés professionnellement, grâce notamment au réseau de partenaires qu’a su développer le RSMA-Pf au fil des années.