​Objectif réussite pour les élèves du Cétad

Nuku Hiva, le 28 août 2024 - Une journée de cohésion a été organisée au sein du Cétad de Nuku Hiva. L’occasion d’intégrer les nouveaux étudiants, de les aider à se familiariser avec leur nouvel environnement et de créer une unité au sein des élèves et des enseignants afin que la réussite pour tous soit l’objectif commun.



Le Centre d’éducation aux technologies appropriées au développement (Cétad) de Nuku Hiva est réservé à l’enseignement technique et professionnel. L’établissement propose trois formations diplômantes en deux ans et reconnues nationalement : le CAP “petite et moyenne hôtellerie” qui comprend un restaurant d'application qui ouvrira prochainement, le CAP “métiers d’art” avec une spécialisation en sculpture sur bois, et le CAP “gestion et exploitation du milieu marin” (GEMM) qui comprend l’activité pêche et permet notamment aux étudiants de passer le permis bateau. Trois filières professionnalisantes particulièrement adaptées aux enjeux économiques de l’archipel, et que les élèves des collèges de toutes les îles de l’archipel peuvent rejoindre après la classe de 3e générale.



Cette année, sous l’impulsion de la principale du Cétad de Nuku Hiva, Thi Xuân Lê, une journée de cohésion a été organisée pour accueillir les nouveaux élèves de l’établissement dans la bonne humeur. “Cette journée a pour but de créer un groupe, je dirais même une famille : le Cétad, auquel appartiennent tous les élèves, anciens comme nouveaux”, explique Thi Xuân Lê. “Et l’intégration doit se faire rapidement afin d’éviter les problèmes relationnels qui pourraient exister entre les élèves, et afin qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes tout au long de l’année dans les différentes productions. L’objectif, c’est la réussite.”



La journée de cohésion a débuté par une prestation traditionnelle dansée par tous les élèves, leurs enseignants et même la principale de l’établissement. Puis un jeu de questions/réponses à conduit les nouveaux élèves à visiter et donc à découvrir les différents ateliers pédagogiques du Cétad, guidés par les élèves de 2e année de tous les cursus et leurs enseignants. Une découverte ludique de l’établissement à laquelle se sont prêtés les élèves avec enthousiasme.



Travaux communs



“J’ai bien aimé cette journée”, a expliqué Gaitakura Otto, nouvel élève de la section GEMM. “J’ai trouvé les professeurs très gentils, ils nous ont bien fait rigoler, je ne m’attendais pas à ça. J’ai aussi bien aimé visiter le Cétad, je ne savais pas qu’il y avait autant de choses à faire ici. Et puis je trouve que le Cétad est très silencieux par rapport au collège où il y a des élèves partout et tout le temps. Ici, c’est plus calme et j’aime bien ça car je viens d’une petite vallée.”



Tout au long de l’année, les élèves des trois cursus auront l’occasion d’effectuer des travaux communs. Une collaboration gagnante à laquelle le Cétad de Nuku Hiva est habitué. En effet, trois années de suite, les élèves de la section PMH ont gagné le concours de cuisine : “Show devant” à Tahiti, pour lequel ils ont dû se mesurer aux autres Cétad du Pays. Les étudiants de la section sculpture leur avaient alors confectionné les couverts et la décoration de table, puis ceux de la section GEMM leur avaient fourni chaque semaine le poisson nécessaire à leurs entraînements.