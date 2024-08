​Nouveaux départs à la tête du Pays

Papeete le 31 juillet 2024. Les deux annonces de départ ont été faites dans le Journal officiel de ce mercredi.



Anthony Pheu, ancien directeur de l’Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française, ancien DGS de la mairie de Mahina et délégué interministériel en charge de la coordination gouvernementale et de l'optimisation de l'action publique depuis l’élection de Moetai Brotherson à la présidence de la Polynésie française par les élus de l’assemblée, vient de quitter son poste.



Sans précisions, ce départ est acté dès ce mercredi 31 juillet dans le Journal officiel de ce jour est fait suite à sa démission déposée le 11 juillet dernier.



Autre départ, celui de Tehina Audouin, directrice de cabinet de la vice-présidente Chantal Galenon. Nommée le 3 juin 2024, elle a déposé sa démission le 9 juillet dernier