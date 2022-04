​Moorea : bientôt une plage aménagée à Vaiare

Tahiti, le 4 avril 2022 – La commune de Vaiare à Moorea sera bientôt dotée d'une plage publique et d'un espace aménagé. Le ministre des Grands travaux, René Temeharo, s'est rendu sur place vendredi pour organiser et programmer les travaux.



Le ministre des Grands travaux, René Temeharo, s’est rendu vendredi à Vaiare sur l'île de Moorea sur le futur site qui accueillera une plage publique et un espace aménagé, comme annoncé dans un communiqué samedi.



Ce projet se fait en concertation entre la commune de Moorea, le ministère des Grands travaux et la Direction des affaires foncières qui étaient réunis pour organiser et programmer les travaux d'aménagement et d'embellissement de cette zone, actuellement occupée par quelques marchands ambulants. Ils devraient démarrer dès que possible.