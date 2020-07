​Matavai, une passion mise en bouteille

Dans cette aventure, il y a donc Matthieu et Loan mais il y aussi Jérémy Brément. Ce sommelier de formation n’a pas hésité une seule seconde quand son ami Matthieu lui a proposé de participer à cette aventure humaine dont ils parlaient depuis déjà deux ans. A la brasserie, il est celui qui communique et qui est en charge de la commercialisation des bières. Tel qu’il l’explique, il a pour objectif de "faire vivre" ce projet après la partie fabrication et pense notamment à travailler sur les accords entre la bière et la nourriture : "Lorsque l’on dîne ou on déjeune, on pense à faire des accords avec le vin mais pas forcément la bière. Or, il y a autant de diversité dans les bières que dans les vins."



Alors que la Matavai séduit les amateurs depuis son lancement, Jérémy Brément conclut en une phrase sur ce qui a dominé ce projet : "On ne peut pas se lancer dans une telle aventure si le maître-mot n’est pas la passion".