​Manahei, Lady et Apatea en finale

Tahiti, le 8 mai 2023 - Apatea, Manahei et Lady sont les trois premières qualifiées de pour la finale de Nescafé Star prévue le 3 juin prochain.



La tension était palpable jeudi sur le plateau de TNTV lorsqu'est venu le moment d’annoncer les résultats... Ce sont finalement : Apatea, Manahei et Lady qui participeront à l’étape ultime de la belle aventure Nescafé Star. Ces finalistes ont su se démarquer sur plusieurs aspects, retenus par les trois membres du jury. Selon Guillaume, Apatea dégage un véritable charisme sur scène. Lady a quant à elle "une aisance sur scène, une manière de chanter qui est à elle". Enfin, Vaiana évoque les aspects "mélodieux et enchantants" de la prestation de Manahei. Pour Henere, Garance et Vainehu, l’aventure Nescafé Star s’arrête, mais leur talent laisse présager qu’on les retrouvera sur la scène musicale polynésienne.



Les six premiers candidats à chanter lors de cette demi-finale ont fait le show. Les jurys ont été impressionnés par la qualité des prestations et le niveau quasi-professionnel de ces artistes. Tous se sont appropriés la scène et ont affirmé leur personnalité artistique. Que ce soit au travers de musiques douces ou plus rythmées, tous ont su faire briller les yeux du jury.



Trois places à prendre



Douze candidats avaient été sélectionnés pour les concerts privés : Apatea, Henere, Garance, Lady, Vainehu, Manahei, Tauatea, Maima, Bernard, Makeanui, Papehau, Noémie. Sur ces 12 talents, seulement 6 auront la chance d‘accéder à la grande finale Nescafé Star 2023. La moitié des candidats se sont déjà lancés sur la scène des concerts privés et ont chacun interprété une chanson locale, internationale et un duo. Grâce à ces performances, Vaiana, Guillaume et Tamatoa ont pu s’accorder sur le nom des 3 premiers finalistes qui vont accéder à l’étape ultime.



Il ne reste maintenant plus que 3 places pour la Finale... Qui de Tauatea, Maima, Bernard, Makeanui, Papehau, Noémie sera sélectionné ? Les résultats à l’issue de la deuxième partie des concerts privés. Retrouvez l’ensemble du programme Nescafé Star 2023 tous les jeudis à 19h20 sur TNTV. Toutes les prestations sont également disponibles sur la page Youtube Nescafé Polynésie, et sur les pages Facebook Nescafé et Nescafé Polynésie française.



le Lundi 8 Mai 2023 à 17:22 | Lu 249 fois