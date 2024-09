​Malardé célèbre son 75e anniversaire

L’institut Louis-Malardé (ILM) marquera une étape importante de son histoire en célébrant son 75e anniversaire. Depuis sa fondation, l’institut Louis-Malardé a joué un rôle central dans la recherche en santé publique, le contrôle des maladies vectorielles et la sécurité sanitaire en Polynésie française. Fort de ses 75 ans d’existence, l’ILM continue d’innover et de s’engager pour le bien-être de la population polynésienne.



Pour célébrer cet événement, l’ILM a choisi une approche innovante en fusionnant les univers de la science et de l’art à travers le projet intitulé “Un scientifique, un artiste, une rencontre”.



Dans le cadre de ce projet unique, six artistes locaux, dont des artistes peintres, des artistes digitaux ou plasticiens, sculpteurs ou tourneurs sur bois, ont été invités à collaborer avec les six laboratoires de l’ILM. Chaque artiste créera une œuvre originale inspirée par les recherches et les découvertes scientifiques menées au sein de ces laboratoires. Cette initiative vise non seulement à célébrer la riche histoire de l’institut, dévoué depuis des décennies à la santé des Polynésiens, mais aussi à offrir une nouvelle plateforme d’expression pour la créativité artistique.



Les œuvres créées dans le cadre de ce partenariat seront dévoilées le jeudi 26 septembre, à partir de 11 h 30, au restaurant The Surf House situé dans l’hôtel Kon Tiki Tahiti.