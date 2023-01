​Magie et illusion débarquent au fenua

Tahiti, le 11 janvier 2023 – Le magicien Gus l’illusionniste se produira au grand théâtre le 25 février 2023. Son spectacle mêle magie, humour et tours spectaculaires.



Le magicien nordiste Gus l’illusionniste se produira en spectacle le 25 février prochain au grand théâtre. Au menu, un show de 90 minutes mêlant humour, prestidigitation, illusion et tendresse, qui épatera petits et grands. Les tickets pour assister à l’événement sont disponibles à l’achat dans les quatre magasins Carrefour de Tahiti, au siège de Radio 1 à Fare Ute et de manière dématérialisée sur le site internet ticketpacific.pf.



Rédigé par Thibault Segalard le Mercredi 11 Janvier 2023 à 16:29 | Lu 138 fois