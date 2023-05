​Les volontaires du RSMA donnent de la voix

Tahiti, le 8 mai 2023 – Les Chœurs du RSMA, composés d’une trentaine de volontaires du régiment du service militaire adapté, ont donné pour la première fois un concert, vendredi soir, au Tahiti by Pearl Resorts de Arue.



Vendredi soir, à l’hôtel Tahiti by Pearl Resorts de Arue, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées afin d’assister au premier concert des Chœurs du RSMA. Cette chorale, constituée tout récemment, est composée d’une trentaine de volontaires du régiment du service militaire adapté de Arue. Sous la direction du chanteur Léo Marais, ces derniers ont proposé un concert d’une fort belle qualité. Chants religieux, chants militaires mais également titres tahitiens et marquisiens plus populaires, ces jeunes ont interprété avec brio et cœur leur répertoire faisant l’unanimité parmi le public. “On ne s’en lasse pas”, confie Leilanie. “C’est très beau et touchant et en plus, il y a des chants que je ne connaissais pas. Une belle découverte. Cela nous transporte avec nostalgie et émotion dans ce Tahiti d’antan qui nous bouleverse tous. Je tiens à souligner la superbe voix de la soliste, qui accompagne avec éclat le chœur des tane et vahine”, poursuit-elle.



On pourra souligner l’engouement du public qui s’est déplacé en grand nombre : un bel encouragement pour ces jeunes. En plus des chants, il y a eu également de la danse version marquisienne durant cette soirée, assurée évidemment par les jeunes du RSMA. Et pour ceux qui ont manqué cet événement, 14 titres ont été enregistrés avec la participation de l’ingénieur du son Jean-Luc Casula et un film documentaire de 26 minutes a été tourné. Tous deux seront disponibles sur YouTube.