​Les travaux du Hawaiki nui 2 avancent aux Pays-Bas

Tahiti le 17 octobre 2024. Les travaux de construction du Hawaiki Nui 2, commandé par la Société de navigation polynésienne pour la desserte des îles Sous-le-Vent, avancent bien aux Pays-Bas.





Sur les photos du chantier de la société hollandaise Royal Bodewes, on peut voir que les travaux se termine pour un navire qui devrait être mis en fonction au début de l’année 2025





Moyennant un investissement de 2,9 milliards de francs, le navire Hawaiki nui 2 pourrait être livré dans les temps, à la fin de cette année. Il pourra alors prendre le relais de l'Hawaiki nui pour le transport de fret entre Tahiti, Huahine, Raiatea, Taha'a et Bora Bora, à raison de deux rotations par semaine.





D’une longueur de 87 mètres, classé bureau Veritas, le Hawaiki nui 2 aura une capacité d’emport de 1 600 tonnes de fret à 12 nœuds. Une capacité de charge doublée par rapport à celle de l’actuel roulier de la SNP. Le navire sera autonome pour les opérations commerciales grâce à une grue marchandises embarquée de forte capacité.





La compagnie maritime SNP, basée à Papeete, exploite actuellement deux navires de commerce : le Hawaiki nui et le Nukuhau sur les Tuamotu-Gambier. Conçu en 1980, l'Hawaiki nui fêtera ses 45 ans de navigation en 2025.