​Les résultats du bac sont tombés

Tahiti le 8 juillet 2024. Les résultats du baccalauréat 2024 ont été annoncé lundi matin. Le fenua enregistre 77,1 % de réussite contre 85,5% au national.





3 193 candidats se sont présentés à la session de juin 2024 : 35 % en voie générale, 24 % en voie technologique et 41 % en voie professionnelle. Le nombre de candidats présents est en baisse de 147 par rapport à juin 2023.

Au total, 2 461 candidats sont reçus à l’issue du premier groupe, soit 166 de moins qu’en juin 2023. Le taux d’admis à l’issue du premier groupe atteint 77,1 %. Il est en baisse de 1,6 points par rapport à celui de juin 2023. 370 candidats sont ajournés (11,6 %), soit 1,7 points de plus qu’en juin 2023. Ce sont 362 candidats qui pourront se présenter au second groupe d’épreuves à partir de demain. Leur proportion parmi les candidats présents à l’examen (11,3 %) est stable.

Le taux d’admis à l’issue du premier groupe d’épreuves du baccalauréat général est de 83,2 %, en baisse de 3,8 points par rapport à celui de 2023.

Le taux d’admis à l’issue du premier groupe d’épreuves du baccalauréat technologique est de 72,5 %, en hausse de 0,5 point par rapport à la session 2023. La hausse est supérieure à 6,5 points dans les séries ST2S et STD2A, qui atteignent respectivement 60,0 % et 91,3 % de réussite à l'issue du premier groupe du baccalauréat. Elle est de 1 point dans la série STI2D qui atteint 64,6 % de réussite à l’issue du premier groupe du baccalauréat. En STL, STHR et STMG le taux d’admis diminue respectivement de 6,9, 5,9 et 1,4 points, avec 78,3 %, 94,1 % et 73,2 % de réussite. En S2TMD, présenté pour la première fois cette année en Polynésie française, le taux de réussite est de 89,7 %.

Le taux d’admis à l’issue du premier groupe d’épreuves du baccalauréat professionnel atteint 74,4 %, soit 0,6 point de moins qu’à la session 2023. La baisse est de 1,8 point dans le domaine des services, avec 73.2 % d’admis à l’issue du premier groupe d’épreuves. Avec 76,0 % de succès dans les spécialités de la production, le taux est en hausse de 0,9 point.

C’est la jeune Tehani Jagline, inscrite en filière générale spécialités Physique-chimie et Sciences et vie de la Terre au lycée Paul Gauguin qui a obtenu meilleure moyenne avec 19,34/20.



Les résultats sont consultables à ces adresses :

https://cyclades.education.gouv.fr/candidat/publication/BGT/A41?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1xJyUj87x3CoJj9BgBUrBHGVZVxjPKwPJwbt9ebM0ppdtrFnPXzq1F9G4_aem_bLe47aaxnbKq6pbFa8qlEQ

https://cyclades.education.gouv.fr/candidat/publication/BCP/A41?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2aBca-6byKxK7SmWpiuhSMLP_Z_1MFt4dPOv7zTISd_113UK6Q0WjPzz4_aem_CMbw0cCkkurjlMxtGjUmCA

Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 8 Juillet 2024 à 14:58 | Lu 879 fois