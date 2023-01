​Les prix ont augmenté de 8,5% en 2022

Tahiti, le 18 janvier 2023 - Les prix à la consommation ont augmenté en Polynésie de 8,5% au cours des douze derniers mois indique mercredi le compte rendu du conseil des ministres.



L’inflation continue de progresser en Polynésie. Entre décembre 2021 et décembre 2022, l'indice général des prix à la consommation (IPC) augmente de 8,5%. Il était sur douze mois de 8,1% en novembre dernier et de 7,8% un mois plus tôt. Sur le mois de décembre dernier, l'indice des prix à la consommation augmente de 0,5% et s'établit à 109,20, essentiellement en raison de la hausse des prix de la division transport (+ 1,7%), de celle de la division “produits alimentaires et boissons non alcoolisées” (+ 0,2%) et de celle de la division loisirs et culture (+ 0,9%).



L'évolution de l'IPC au cours du mois s'explique par l'augmentation des transports (+ 1,7%) principalement à travers la hausse des prix du transport aérien de voyageurs (+ 15,0 %), de celle des produits alimentaires (+ 0,2%), à travers la hausse du prix des légumes (+ 6,3%), des pains et céréales (+ 0,6%), des viandes (+ 0,4%), des laits, fromages et oeufs (+ 0,5%) et des boissons non alcoolisées (+ 0,1%), et de celle de la division loisirs et culture (+ 0,9%) à travers la hausse des prix des voyages à forfait (+ 9,5%) et celui des articles et équipements de loisirs, jardins et animaux d'agrément (+ 0,9%). D'autres prix de produits et services évoluent également à la hausse : ceux de l'ameublement, équipements ménager et entretien courant de la maison (+ 0,1%) et ceux du logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles (+ 0,2%).



Contrairement à cette tendance, les prix baissent en décembre pour la santé (- 0,5%), les boissons alcoolisées (- 0,8%), les articles d'habillement (- 0,2%) et les articles chaussants (- 0,9%).