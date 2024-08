​Les prix à la consommation se stabilisent

Tahiti, le 7 août 2024 - L’indice des prix à la consommation évolue de -0,1% en juillet, hors services de transport, avec une inflation qui s’établit à +1,3% sur un an.



En juillet 2024, l'Indice général des prix à la consommation (IPC) augmente de 0,3 % et s'établit à 111,20. Cette augmentation s'explique principalement par la hausse des services de transport (+15,4%).



Pour ce qui est de l’évolution du coût de la vie au quotidien, hors transport aérien international, l'indice des prix à la consommation baisse de 0,1% en juillet 2024, et est en hausse de 1,3% sur douze mois glissants.



L'évolution de IPC au cours du mois de juillet s'explique par l'augmentation des services de transport (+15,4%) avec notamment la hausse saisonnière des prix du transport aérien de voyageurs (+19,2%). D'autres tarifs sont également à la hausse comme ceux des véhicules (+0,3%) et des biens et services pour l'entretien courant de l'habitation (+0,6%).



Cette hausse est en partie compensée par la baisse des services de téléphonie et d'accès à Internet (-3,3%), des produits alimentaires (-0,2%) avec les prix des produits de la mer qui diminuent de 4,8% et d'entretien et réparation du logement de 0,6%.