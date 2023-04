​Les marinas bientôt sous délégation de service public

Tahiti, le 5 avril 2023 – La gestion des marinas de Papeete, Taina, Vaiare et Uturoa, ainsi que le Port de pêche de Fare Ute vont passer en délégation de service public auprès d'un gestionnaire privé.



Le ministre des Grands travaux, des transports terrestres, en charge des relations avec les Institutions, a présenté en conseil des ministres, mercredi, les arrêtés relatifs au principe de la délégation du service public de gestion du port de pêche de Fare Ute et des marinas du Port autonome de Papeete, approuvé par son Conseil d’administration le 29 mars 2023.



Les procédures de mise en concurrence pour la passation d’une délégation de service public pour la marina de Papeete, la marina de Taina, la marina de Vaiare et la marina d’Uturoa d’une part, et le port de pêche de Fare Ute et de son marché d’intérêt territorial des produits de la mer d’autre part, pourront donc débuter.

L’objectif de ces mises en affermage est : Pour les marinas de la circonscription portuaire, de disposer d’un gestionnaire de marinas afin d’améliorer le service rendu aux usagers grâce à une véritable gestion privée.

Pour le port de pêche et le marché d’intérêt territorial, et conformément à la décision du comité interministériel de regrouper l’ensemble des terrains et bâtiments du port de pêche sous la compétence du Port autonome de Papeete, de constituer un ensemble cohérent de gestion avec un seul interlocuteur pour les usagers.

Le Port autonome de Papeete conservera le contrôle du service public et la maîtrise des investissements.

Les contrats de délégation de service public devront prendre effet à compter du 1er janvier 2024.

Le ministre des Grands travaux, des transports terrestres, en charge des relations avec les Institutions, a présenté en conseil des ministres, mercredi, les arrêtés relatifs au principe de la délégation du service public de gestion du port de pêche de Fare Ute et des marinas du Port autonome de Papeete, approuvé par son Conseil d’administration le 29 mars 2023.Les procédures de mise en concurrence pour la passation d’une délégation de service public pour la marina de Papeete, la marina de Taina, la marina de Vaiare et la marina d’Uturoa d’une part, et le port de pêche de Fare Ute et de son marché d’intérêt territorial des produits de la mer d’autre part, pourront donc débuter.L’objectif de ces mises en affermage est :Les contrats de délégation de service public devront prendre effet à compter du 1er janvier 2024.

Rédigé par Conseil des ministres le Mercredi 5 Avril 2023 à 19:40 | Lu 151 fois