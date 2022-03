​Les hommages se multiplient après le décès de Luc Laventure

Tahiti, le 7 mars 2022 – Les hommages se multiplient après la disparition, ce week-end à l'âge de 77 ans, du journaliste Luc Laventure, ancien directeur de France Ô et d’Outre-Mer Première et président-fondateur du média Outremer360°.



Très tôt dimanche, le président Edouard Fritch a réagi par communiqué à la disparition du journaliste Luc Laventure dans un message de condoléances adressé "en son nom et au nom du gouvernement" de la Polynésie française, à la famille et aux proches du défunt. Le président polynésien salue la mémoire d’un "journaliste rigoureux", "grand défenseur des territoires ultramarins".

Lundi, le président de la République rend hommage à "un homme de médias aux mille projets, toujours au service de la fraternité entre tous nos territoires". Le ministère des Outre-mer diffuse ce lundi également un communiqué faisant part des "condoléances émues" adressées par Sébastien Lecornu à la famille et aux proches de cette figure du journalisme. Il rend hommage à celui qui fut un "ambassadeur des Outre-mer et un ami fidèle, d’une bienveillance à toute épreuve".



Outremer360°

