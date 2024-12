​Les feux d’artifice sans les accidents

Tahiti, le 30 décembre 2024 – Ils vont retentir et illuminer le ciel pour le Nouvel An. Pour que la fête ne tourne pas au drame, les feux d’artifice doivent être manipulés avec précaution, y compris les pétards, qui entraînent chaque année des passages aux urgences.





“Comète de Haley”, “danse de l’enfer” ou encore “carnage”. Sur les emballages des feux d’artifice, les noms annoncent la couleur ! Pour en prendre plein les yeux à l’occasion du changement d’année, nombreux sont ceux qui se laissent tenter dans les magasins ou sur les stands installés en bord de route.



​“La sécurité, avant tout”

À Taravao, l’emplacement est bien connu des adeptes. Les tarifs s’échelonnent de 200 francs pour les pétards à 25 000 francs pour les packs les plus complets (compacts) avec la promesse de tirs successifs aux effets variés, vidéos de démonstration à l’appui. Conformément à la réglementation, les achats sont réservés aux personnes âgées de 18 ans et plus. Une chaîne tient les clients à distance des produits et les messages de prévention s’affichent partout.



Les avertissements sont aussi oraux. “J’explique systématiquement les gestes à avoir pour la sécurité, avant tout ! Il faut faire attention à sa famille et aux habitations aux alentours, aux arbres, aux fils électriques. Il faut vraiment que le site soit bien dégagé, avec un grand espace. La distance de sécurité, c’est 35 mètres. Il faut être responsable : c’est un adulte majeur qui doit se charger de l’installation et de l’allumage. Une fois que la mèche est allumée, on ne peut pas arrêter le dispositif, donc il faut vraiment bien le caler dans du sable, sur un fer ou entre des parpaings pour être sûr que ça ne bascule pas”, prévient la vendeuse, spécialisée dans ce domaine depuis une dizaine d’années, tout en rappelant aussi qu’il vaut mieux ne pas être soi-même éméché.



​Gare aux pétards

Les accidents ne sont pas rares, comme nous l’a confirmé le Dr Véronique Quétard, médecin-urgentiste au centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) : “On a une recrudescence des passages au moment des fêtes de fin d’année, moins pour les feux d’artifice, mais surtout pour les pétards. C’est plus fréquent, parce qu’ils sont plus souvent manipulés par des enfants ou des adolescents. Ça donne des lésions qui peuvent être graves au niveau des mains, mais aussi du visage et éventuellement des yeux. Les brûlures ou les plaies peuvent être très délabrantes. Ça peut laisser des séquelles importantes.”



“Ce n’est pas très fréquent, mais quand ça arrive, c’est souvent grave”, remarque le Dr Nicolas Ruiz, chirurgien orthopédiste à la clinique Paofai et membre de l’unité SOS Main. “C’est une chose de se couper avec un couteau, où on va avoir une plaie nette et relativement facile à traiter, mais c’est autre chose d’avoir des lésions consécutives à une explosion. Ça se rapproche des problématiques d’arrachement des morsures de chiens, qui sont beaucoup plus courantes en Polynésie.” En cas d’accident, le meilleur réflexe est d’appeler le 15 pour amorcer la prise en charge au plus tôt, selon le type de blessure.



Principes de précaution Lire tous les modes d’emploi figurant sur les artifices avant toute manipulation.

Placer les spectateurs dos au vent, loin du lieu de tir.

Respecter les distances de sécurité indiquées sur l’artifice.

En cas de sècheresse ou de grand vent, il est déconseillé de tirer.

Fixer les compacts afin d’éviter tout risque de basculement pendant le tir.

Poser l’article à plat sur un sol lisse et horizontal.

Allumer l’extrémité de la mèche bras tendu et genoux fléchis.

Lorsqu’un artifice ne fonctionne pas, ne pas s’approcher et ne pas essayer d’allumer.

Respecter l’environnement en ne laissant aucun détritus. Pour bien commencer l’année, la meilleure option reste d’éviter les accidents. En la matière, Artifices Polynésie est une mine d’informations utiles et pratiques. Sur son site internet, l’entreprise rappelle notamment quelques règles de “bon sens” :

​Attention à vos animaux Ce rituel festif est source d’angoisse pour les chiens, les chats et autres animaux de compagnie. Chaque année, les communes sont nombreuses à relayer des messages de prévention, invitant les particuliers à anticiper les conséquences des explosions en sécurisant leurs compagnons à quatre pattes. Les fugues sont nombreuses lors des feux d’artifice, et potentiellement sources d’accidents.

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Lundi 30 Décembre 2024 à 15:20