​Les élèves d’AMJ Uturoa à la découverte des métiers

Raiatea, le 29 octobre 2024 - Le collège Anne-Marie Javouhey de Uturoa a organisé, du 21 au 25 octobre, une semaine de découverte des métiers. L’occasion pour les élèves d’élargir leurs horizons professionnels.





Pendant une semaine, les classes de 5e, 4e et 3e du collège-lycée Anne-Marie Javouhey de Uturoa ont pu rencontrer des professionnels venus présenter leurs métiers. Journalisme, suivi de projets, métiers de la communication, agriculture, animation, consulting, conseil… les métiers étaient variés. L’objectif pour Marie Babinger, professeure documentaliste en charge de la coordination du dispositif, est “de développer un maximum l’imagination des élèves dans la projection d’un métier”. En effet, le constat est que les élèves se projettent souvent “comme leurs parents, leurs grands-parents ou leur environnement proche. Le dispositif va donc leur permettre de découvrir 30 à 50 métiers”.



Mission réussie puisque certains élèves ont montré un certain intérêt pour les métiers présentés. “Certains aussi ont des passions et ils découvrent que ça peut devenir un métier ! On a eu la présentation de l’Adie et certains ont pu ressentir qu’ils pouvaient être accompagnés dans leur projet professionnel, notamment la pêche”, complète Marie Babinger.



En plus de la rencontre avec les professionnels, un atelier “Apprendre à se connaître” a été animé par deux services civiques qui ont comme mission la lutte contre l’échec scolaire et le bien-être à l’école. De plus, deux professeurs ayant une mission d’orientation ont aussi organisé des ateliers sur la lettre de motivation et le CV.



Cet événement sur la semaine, baptisé Te itera'a o te tōro'a, se veut percutant : “C’est une semaine flash où l’on appuie sur l’orientation et la rencontre avec les professionnels. Les élèves sont marqués par plusieurs événements, avec une modification de l’emploi du temps et des heures de permanence autour de la découverte des métiers”. Certains professionnels n’étaient pas disponibles et les rencontres se poursuivront au fil de l’année.

La 3e, période charnière dans l’orientation Ce dispositif est mis en place car la fin de la 3e est une période charnière où les élèves doivent choisir s’ils continuent en lycée général, technologique, professionnel ou agricole. “Notre but est de les informer au maximum et développer leur confiance pour qu’ils aient moins peur de se tromper ou qu’ils évitent de juste suivre les copains”, ajoute la professeure. Ce dispositif “Découverte des métiers” est national. Il a commencé l’an dernier et se déroule sur trois ans. Chaque collège est libre de l’organiser comme il le souhaite en respectant quatre grands axes : élargir les horizons ; identifier les envies et les talents des élèves ; aider à concevoir le projet d’études et professionnel ; et construire sa représentation.



La prochaine étape est le Forum des métiers qui se déroulera au lycée de Uturoa en mars, qui devrait regrouper tous les établissements des Raromatai. Le collège-lycée Anne-Marie Javouhey devrait également tenir des journées portes ouvertes en mars pour présenter ses filières qui sont le baccalauréat professionnel métiers de l’électricité, le baccalauréat technologique santé et social et le baccalauréat informatique et développement durable.

Rédigé par V.Leroi le Mercredi 30 Octobre 2024 à 11:18