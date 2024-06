​Les cambrioleurs des écoles interpellés

Tahiti, le 27 juin 2024 - Les gendarmes de la brigade de Faa’a ont interpellé, le 18 juin, onze individus dont neuf mineurs impliqués dans les cambriolages de plusieurs écoles pour un préjudice évalué à 1,8 million de francs.



Suite à l’ouverture d’une enquête sur une série de vols avec effraction ayant été commis entre mai et juin dans plusieurs établissements scolaires de Tahiti, situés aussi bien à Punaauia que Papara, mais aussi à l’AS Phénix, les gendarmes de la brigade de Faa’a ont procédé, les 18 et 19 juin, à l’interpellation de onze individus dont neuf mineurs. Une opération à laquelle ont également concouru les policiers municipaux de Faa’a ainsi que les militaires du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (Psig).



Entendus par les enquêteurs, les onze mis en cause ont reconnu avoir participé à 12 cambriolages pour un préjudice total évalué à un peu plus d’1,8 million de francs. Lors des perquisitions menées dans le cadre de cette affaire, les gendarmes ont mis la main sur la majorité des effets volés. Si les mineurs impliqués ont été convoqués devant le juge des enfants, les deux majeurs ont quant à eux été déférés en vue d’une convocation par procès-verbal. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire.



Afin de lutter contre cette délinquance, la gendarmerie, en complément des actions de prévention menées par la Maison de protection des familles (MPF), conduit régulièrement des opérations de surveillance et de contrôle antistupéfiants aux abords et à l'intérieur des établissements. Ces contrôles, auxquels participent parfois des équipes cynophiles, sont réalisés sur réquisitions du parquet et à la demande des chefs d’établissement scolaire.