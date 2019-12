​Les anciens de l'aviation honorent Paul Bernard

Les anciens de la compagnie Transports aériens intercontinentaux (TAI), du Réseau aérien interinsulaire (RAI) et de l’Aviation civile ayant travaillé ensemble à la mise en place des infrastructures destinées à accueillir les premiers avions long-courriers à Tahiti, ainsi qu’à leur maintenance, se sont réunis mercredi dernier à l’aéroport de Tahiti-Faa’a, au pied de la stèle de Paul Bernard, pour commémorer l’ouverture de la piste et l’arrivée du premier gros porteur à Tahiti. L'occasion comme chaque année d'honorer la mémoire du président-fondateur de la TAI, Paul Bernard, à l’origine de l’ouverture du ciel polynésien à la compagnie privée française qui assurait déjà les liaisons entre la métropole et l’Extrême-Orient. Dans les années 1950, ce visionnaire souhaitait déjà "que s’accomplisse le tour du monde sur les ailes françaises". Il obtint du gouvernement français la prolongation de la ligne Paris-Saigon jusque vers la côte ouest des Etats-Unis, permettant ainsi de désenclaver par voie aérienne la Polynésie française et de l'ouvrir au reste du monde.