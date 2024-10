​Les abris de survie poursuivent leur progression

Tahiti, le 29 octobre 2024 – À l’occasion du comité de pilotage de la convention relative aux bâtiments publics pouvant servir d’abris de survie dans l’archipel des Tuamotu, État et Pays ont fait le point, lundi, sur les opérations réalisées, en cours et à venir.





Lundi, le haut-commissaire de la République, Éric Spitz, et le président de la Polynésie française, Moetai Brotherson, ont coprésidé, au haut-commissariat, le comité de pilotage de la convention relative aux bâtiments publics pouvant servir d’abris de survie dans l’archipel des Tuamotu, afin de faire le bilan des travaux réalisés et d’établir la programmation de nouvelles opérations de construction dans le cadre du programme 2021-2025, dont l’enveloppe globale est de 6,038 milliards de francs d’investissements.



Entre 1984 et 2020, quarante abris de survie ont été construits dans l’archipel des Tuamotu. L’objectif du programme 2021-2025 est de permettre la construction d’abris de survie supplémentaires. Neuf opérations sont en phase d’études et huit opérations sont en phase de travaux. Deux opérations sont réceptionnées : l’école de Manihi, dotée d’une capacité d’accueil de 533 personnes, et l’école de Vahitahi avec une capacité de 105 personnes.



La tenue du comité de pilotage a permis de valider quatre projets d’investissement d’un montant total de 1,276 milliard de francs, soutenus par l’État et le Pays pour un total de subventions de 1,236 milliard de francs. La différence est prise en charge par les communes pour les opérations dont elles assurent la maîtrise d’ouvrage.



Deux projets relèvent de la maîtrise d’ouvrage communale : Fakarava avec la construction d’un nouveau groupe scolaire et Hao avec l’études pour la construction ou la reconstruction d’un bâtiment aux normes abris de survie.



Deux projets relèvent de la maîtrise d’ouvrage Pays : Anaa (reconstruction de l’infirmerie) et Rangiroa (études pour la reconstruction du centre médical).