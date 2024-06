​Les Toa Aito s’inclinent face aux Kiwis

Tahiti, le 26 juin 2024 - Large défaite, ce mercredi, pour les joueurs de Tahiti en demi-finale de la Coupe des nations d’Océanie de l’OFC. Opposés à la Nouvelle-Zélande, les Toa Aito s’arrêtent à ce stade.



Déjà peu inspirés dans leurs matchs de poule, les Toa Aito n’ont pas pu réaliser l’exploit, ce mercredi en demi-finale de la Coupe des nations d’Océanie de l’OFC. Face à des Néo-Zélandais ultra favoris de la compétition, les rouges ont encaissé 5 buts sans jamais avoir été réellement inquiétants.



Le match n’a pas été long à se dessiner, tant la supériorité des All White était flagrante. À la mi-temps, les Toa Aito avaient déjà 3 buts de retard (3-0). La dernière victoire de Tahiti contre la Nouvelle-Zélande remonte à 1995, et l'équipe de Samual Garcia n’a pu y croire que huit minutes lorsque le coup franc de Liberato Cacace, dévié sur le poteau, atterrissait directement dans les pieds de Finn Surman qui marquait le premier but.



En fin de mi-temps, Waine puis Barbarouses scellaient déjà le match. En deuxième période, les mêmes Waine et Barbarouses y allaient chacun de leur doublé.



La Nouvelle-Zélande jouera dimanche la finale de la Coupe des nations à Port Vila.



BP



Photo : OFC