​Les Ninamu Pearl inaugurés malgré la crise

Tahiti, le 28 février 2021 – Alors que la crise Covid pèse lourdement sur le secteur touristique, la ministre du Tourisme a participé vendredi à l'inauguration du Ninamu Pearl Tahiti et des Villas Ninamu Pearl Resort, 13 unités d'hébergement sur les hauteurs de Punaauia.



La ministre du Tourisme, Nicole Bouteau, et la représentante Tapura de la commission Tourisme, Yvannah Pomare-Tixier, ont participé vendredi à l'inauguration de la maison d'hôtes Ninamu Pearl Tahiti et des Villas Ninamu Pearl Resort. Un ensemble de 13 unités pour une capacité d'accueil de 30 personnes situé sur les hauteurs de Punaauia, dans le lotissement Sage. L'établissement, qui a commencé à ouvrir à partir d'avril 2019, dispose de cinq chambres confortables pouvant accueillir deux à quatre personnes. Les propriétaires se sont orientés vers une formule de location saisonnière sur la terrasse supérieure composée de huit unités d'hébergement. L’investissement pour la réalisation de ces huit unités a bénéficié du soutien du Pays par une aide directe de 10 millions de Fcfp, avec l'intervention de la Sofidep dans le plan de financement. "Malgré le contexte difficile que traverse le tourisme polynésien depuis bientôt un an du fait de la pandémie, les responsables de la structure ont souhaité marquer la réalisation de leur projet", a salué la ministre du Tourisme dans le communiqué du Pays.