​Les Francofolies s’installent à Pirae

Musique. Pour la première fois, une édition spéciale des Francofolies va se dérouler à Tahiti. Un événement d’envergure qui verra se succéder sur scène de très nombreux artistes au cœur de la mairie de Pirae.







Le samedi 21 septembre prochain, la mairie de Pirae va vibrer aux sons des artistes des Francofolies. C’est la première fois que ce festival se déplace en Polynésie française, et on espère, pas la dernière, avec son cortège de rock, mais aussi de poésie et de rythmes riches et variés. Des artistes venus d’horizons divers se partageront la scène. Des artistes internationaux, mais deux groupes polynésiens et un artiste venu de Nouvelle-Calédonie.



Skip the Use, Raphaël, Pep’s, Sissa-sué Okota ’ i, Kailoa et Jason Mist seront tous présents pour faire bouger le Fenua.



La mairie sera ouverte de 14 heures à minuit, avec un premier concert dès 14 heures pour une journée et une soirée de musique qui conduira les spectateurs jusque 23 heures.



Pour l’occasion, LA Production, organisateur de l’événement, a vu les choses en grand, avec la présence de Gérard Pont, le directeur des Franco’, de nombreuses surprises, mais aussi la mise en place de navettes pour faciliter le stationnement aux abords de la mairie, et même une garderie afin que les parents puissent venir profiter de la musique et laisser leurs enfants entre de bonnes mains.



Enfin, un village sera mis en place autour de l’enceinte avec des enseignes comme la Polynésienne des eaux ou la marque de vêtements Teahupo’o. Les autres enseignes intéressées peuvent d’ailleurs se manifester auprès de LA Production si elles souhaitent être présentes.



Rendez-vous le 21 septembre prochain à la mairie de Pirae. Les places sont en vente à partir de ce vendredi.



