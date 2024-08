​Les Apec remportent un vif succès aux Marquises

Nuku Hiva, le 27 août 2024 - Les Activités pédagogiques, éducatives et culturelles (Apec) remportent déjà un vif succès auprès des parents comme des élèves marquisiens, alors que dans l’archipel les rythmes scolaires des écoles publiques sont homogénéisés depuis la dernière rentrée.



Les Marquises comptent 23 écoles primaires, publiques et privées, réparties sur six îles. Au total ce sont un peu plus de 1500 élèves qui y ont effectué leur rentrée il y a deux semaines. La plus grande école de Nuku Hiva, l’école Patoa de Taiohae, compte un enseignant pour chacune des classes de la maternelle au cycle 3, ainsi qu’une enseignante spécialisée qui vient en aide aux enfants en difficultés scolaires.



École bilingue depuis 2020, l’école Patoa dispense cette année encore la totalité de l’enseignement des élèves de maternelle en marquisien, puis dans environ un tiers des cours pour les écoliers des cycles 2 et 3, le reste étant transmis en français.



Conformément au vote des parents d’élèves des écoles publiques des Marquises, les nouveaux rythmes scolaires constituent désormais des semaines de quatre matinées et deux après-midis de cours, comme l’explique la directrice de l’école Patoa, Mireille Tevaria : “Concrètement, même s’il y a eu un peu de questionnement de la part des parents au départ, chacun peut constater maintenant que tout est en place ; qu’il y a en fait assez peu de changements pour les enfants. Les mardis et jeudis ils ont cours toute la journée comme d’habitude et les mercredis et vendredis seulement le matin. En revanche le lundi après-midi, au lieu des cours classiques, il y a maintenant les activités pédagogiques, éducatives et culturelles (Apec), qui sont prises en charge par les enseignants dans l’enceinte de l’école et ce jusqu’à 15 heures.”



Pour simplifier au maximum l’assimilation des nouveaux emplois du temps, et pour que les écoliers de l’archipel ne subissent pas de changements trop significatifs, l’inspectrice de l’éducation nationale en charge des Marquises, Aline Heitaa-Archier, a fait en sorte que les nouveaux horaires soient les mêmes dans toutes les écoles publiques de l’archipel. Seul le choix de l’après-midi dédiée aux Apec peut être différente selon les écoles.



Ainsi, les premières activités éducatives et culturelles ont eu lieu dans l’enceinte de l’école Patoa et la grande majorité des élèves de l’école y participaient. Un succès d’autant plus grand que, si ce temps est obligatoire pour les enseignants, il est facultatif pour les écoliers et nécessite l’accord écrit des parents.



Spectacle en vue pour octobre



Désormais, au programme des lundis après-midi, les écoliers peuvent se trouver, dans un cadre pédagogique à faire une randonnée dans le village, de la danse, la confection d’un herbier bilingue français/marquisien, se divertir avec des jeux de société, s‘initier au théâtre, à la peinture d’une fresque ou encore prendre part à la chorale multilingue.



Et l’initiative est appréciée par les parents d’élèves : “Je trouve vraiment bien qu’il y ait ces activités culturelles et éducatives”, explique Claudine Alvarado, parent d’élève. “Je pense que ça permet de souder des liens entre les camarades et de favoriser leur sociabilisation. Pour moi il était évident d’inscrire mon enfant à ces activités, et c’est une très bonne chose qu’elles se déroulent par le biais de l’école.”



Afin que les parents d’élèves de l’école Patoa puissent constater l’intérêt et la diversité de ces nouvelles activités, les équipes éducatives ont décidé de présenter un spectacle mettant en scène les travaux des élèves réalisés durant les Apec dès la fin du mois d’octobre prochain.



Cependant, alors que c’est déjà le cas dans les écoles des vallées de Taipivai et de Hatiheu, les intervenants de l’école Patoa de Taiohae espèrent que prochainement des associations, des parents d’élèves et la commune de Nuku Hiva, “participeront activement à l’encadrement de ces activités extrascolaires”.