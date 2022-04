​Législatives : Heiura-les-Verts présente ses candidats

Tahiti, le 30 avril 2022 – Le parti écologiste Heiura-les-Verts a présenté samedi matin ses trois candidats pour les élections législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin prochains. Jacky Bryant, Tati Salmon et Jules Hauata se présentent donc pour porter deux thématiques principales : la transition énergétique et la prise en charge des personnes contaminées par les essais nucléaires.



C'est sous un ciel capricieux que le parti écologiste Heiura-les-Verts a présenté, samedi matin à la pointe Vénus, ses trois candidats pour les élections législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin prochains. Le président du parti, Jacky Bryant, se présentera dans la première circonscription, Tati Salmon dans la deuxième et Jules Hauata – qui était le candidat d'Europe Écologie-Les Verts lors des élections européennes en 2014 - dans la troisième. Tel que l'a expliqué Jacky Bryant samedi matin, Heiura-les-Verts s'inscrit pour ces nouvelles élections dans le cadre de la "continuité" de ses "engagements présidentiels".



Pour le président du parti, deux thématiques s'imposent : la transition énergétique et la prise en charge des victimes des essais nucléaires. "Nous allons continuer à travailler sur la thématique de la transition énergétique et sur la nécessité de porter le débat sur la prise en charge des personnes qui ont été contaminées par les essais nucléaires français. Nous allons également mettre en place les opérations nécessaires pour que l'activité autour de l'énergie thermique des mers devienne une réponse pertinente, et que les crédits engagés nous permettent de croire que d'ici dix ans, la Polynésie pourra enfin sortir de la précarité énergétique dans laquelle nous vivons aujourd'hui."



Changer le mode de consommation



Alors qu'il accuse le président, Emmanuel Macron, de laisser l'économie "régir la vie des citoyens", Jacky Bryant assure qu'il y a "des mesures d'ordre fiscale" qui pourraient inciter ces citoyens à changer leur mode de consommation. " Il faut peut-être réfléchir à inscrire des aliments plus sains dans la liste des PPN. Cela permettrait à la CPS de ne pas crouler sous les factures." Pour faire évoluer les mentalités, le président de Heiura-les-Verts compte également sur l'éducation et la formation. "Il faut miser sur l'intelligence et la conscience car nous ne sommes pas dans une bulle. Nous sommes concernés."



Pour le candidat du parti dans la deuxième circonscription, Tati Salmon, Heiura-les-Verts va profiter des élections législatives pour "porter la voix de la transition énergétique" car "tout le territoire est concerné par la raréfaction du pétrole qui est lié à notre pouvoir d'achat". Même constat pour le troisième candidat, Jules Hauata, pour lequel il est urgent de "trouver l'élément déclencheur" afin que la nécessité d'agir en matière d'environnement se "traduise dans les urnes".



Les propositions du parti Transition énergétique, électricité et transport : Développer la recherche, l'industrialisation et la commercialisation de l'énergie thermique des mers.

: Développer la recherche, l'industrialisation et la commercialisation de l'énergie thermique des mers. Formation et éducation : Associer la formation technique professionnelle de haut-niveau à la mise en œuvre de l'énergie thermique des mers.

: Associer la formation technique professionnelle de haut-niveau à la mise en œuvre de l'énergie thermique des mers. Nucléaire et santé : Études et prise en charge de la deuxième génération d'enfants nés pendant les et après les essais nucléaires français.

: Études et prise en charge de la deuxième génération d'enfants nés pendant les et après les essais nucléaires français. ZEE et espace aérien : Renforcer la surveillance de la ZEE en assermentant des capitaines de caboteurs et de thoniers du fenua. Adoption d'un moratoire sur l'exploitation des ressources minérales sous-marines.

: Renforcer la surveillance de la ZEE en assermentant des capitaines de caboteurs et de thoniers du fenua. Adoption d'un moratoire sur l'exploitation des ressources minérales sous-marines. Institutions du fenua et communes : Levée de la non-activation de la Commission de l'ONU menée par l'État et le gouvernement du fenua afin d'aboutir à un processus référendaire.

