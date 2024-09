​Légère baisse des prix à la consommation en août

Tahiti, le 24 septembre 2024 – L’indice général des prix à la consommation est en recul de -0,4% en août, constate l’ISPF dans la dernière édition de ses Points de conjoncture. En moyenne sur douze mois, la variation de l’IPC est de +1,1%.



En août 2024, l’indice général des prix à la consommation baisse de 0,4% pour s’établir à 110,78 (base 100 en décembre 2017), constate l’Institut de la statistique en Polynésie française (ISPF) dans la dernière édition de ses Points de conjoncture. Cette baisse est induite par la baisse moyenne des prix des services de transport (-10% en août mais +5,7% sur 12 mois), elle-même liée au recul des prix du transport aérien (-12,3% en août mais +5,1% sur 12 mois).



Sur un mois, les produits alimentaires sont également en baisse. Ils affichent un recul de -0,4%, notamment tirés par la baisse des produits de la mer (-2% en août mais +0,8% sur 12 mois) et celle des viandes (-0,4% en août et -2,9% sur 12 mois).



L'indice ouvrier, qui donne une approximation de l'évolution du prix du panier des biens et services consommé par les personnes rémunérées au Smig, est stable en août dernier, avec une augmentation de 1,2% en glissement sur douze mois. Cet indice se construit de la même manière que l'indice général des prix à la consommation, mais il concerne la structure de consommation des ménages dont le chef est ouvrier avec une source de revenu souvent voisine du Smig.