​Le terminal de croisière réceptionné cette semaine

Tahiti le 14 octobre 2024. le terminal de croisière international. Le bâtiment semble ne plus connaître de travaux depuis de longs mois désormais et chacun se demande quand sa mise en service va intervenir. Annoncé depuis 2017, le directeur du Port Autonome annonçait lui-même en janvier dernier son ouverture pour le premier trimestre 2024. Six mois plus tard, pas un seul touriste n’en a encore franchi les portes.







Avec son parking de 200 places et un investissement annoncé de 2 milliards de francs, ce terminal sera officiellement propriété du Port autonome « dans la semaine », a annoncé Jean-Paul Le Caill. « Nous avons reçu le certificat de conformité le 3 octobre. Il y a eu des réserves. Certaines auraient pu être levées après la prise de possession de l’ouvrage, d’autres que j’ai considéré devoir être levées avant. On arrive à la fin et le Port Autonome en prendra possession cette semaine », a-t-il assuré.





Une ouverture qui se fera sans le scanner qui permettra de viser les bagages des passagers. Quatre ans après la pose de la première pierre, ce n’est pourtant pas le temps qui a manqué pour le commander et l’installer. Mais le directeur du Port autonome relativise. « Pour faire fonctionner le terminal de croisière, il n’y a pas besoin de ce matériel. Actuellement, tous les contrôles passagers et des valises se fait à bord des bateaux. C’est une prestation que le Port va offrir aux navires. Ce n’est pas nécessaire à l’ouverture de l’ouvrage. »





Quelques détails de dernière minute ont été revus comme le passage des bus dans la zone. D’autres sont encore à corriger comme l’accès PMR sur le trottoir du terminal « trop haut par rapport à la route », expliquait hier Jean-Paul Le Caill.





D’autres enfin comme l’accès pour les artisans ne semblent pas encore arrêtés. Les demandes devaient être déposées avant le 21 août.