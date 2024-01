​Le rāhui reconduit pour 5 ans à Mataiva

Tahiti, le 17 janvier 2024 – La zone de pêche règlementée mise en place sur la totalité du lagon de Mataiva est reconduite pour cinq années supplémentaires.



Les parcs à poissons limités à 17 sur l’ensemble du lagon et au plus un par famille ; la pêche au filet interdite : le conseil des ministres a acté mercredi la reconduction pour cinq ans, jusqu’en 2028, des restrictions de pêche imposées depuis 2018 dans le lagon de Mataiva, atoll de la commune de Rangiroa aux Tuamotu.



En 2018, une première zone de pêche et un comité de gestion ont été créés sur place, motivés par le constat d’une diminution importante des ressources halieutiques dans le lagon de cette île. Les mesures de pêche portaient sur la création de six zones de pêche règlementées, dont la zone du village de Pahua incluant la passe et les zones de hoa, dans lesquelles l’usage de parcs à poissons et de filets sont interdits pour une durée de cinq ans.



La population favorable



Depuis, les pêcheurs et le tāvana de l’île constatent une amélioration de la situation avec notamment plus de poissons et des tailles plus importantes. Le 25 septembre dernier, le comité de gestion s’est réuni et a émis le souhait de prolonger les règles existantes pour cinq années supplémentaires, et de limiter le nombre total de parcs à poissons sur l’île à 17 et le nombre de parc par ménage à un. Ces propositions ont été soumises à la population via une réunion publique, puis une consultation publique d’un mois, qui a émis un avis favorable au projet.